Facebook начала выпуск собственных гаджетов (ВИДЕО)

09.10.2018 09:10

Компания Facebook представила линейку умных экранов для видеоконференций Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании. Модели Portal и Portal + показали в работе на сайте компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

С помощью Portal можно общаться со своими контактами с Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности. Дисплеи получили камеры разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, четыре микрофона и динамика. Поддерживается голосовое управление с помощью Amazon Alexa.

Facebook Portal имеет экран диагональю 10,1 дюйма, Portal + получил экран диагональю 15,6 дюйма.

Заказать Facebook Portal можно по цене 199 долларов, а Portal + - 349 долларов. На данный момент они доступны для предварительного заказа в США. Поставка начнется в ноябре.