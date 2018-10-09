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Facebook начала выпуск собственных гаджетов (ВИДЕО)

09.10.2018 09:10
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Facebook начала выпуск собственных гаджетов (ВИДЕО)

Компания Facebook представила линейку умных экранов для видеоконференций Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании. Модели Portal и Portal + показали в работе на сайте компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
С помощью Portal можно общаться со своими контактами с Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности. Дисплеи получили камеры разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, четыре микрофона и динамика. Поддерживается голосовое управление с помощью Amazon Alexa.
Facebook Portal имеет экран диагональю 10,1 дюйма, Portal + получил экран диагональю 15,6 дюйма.
Заказать Facebook Portal можно по цене 199 долларов, а Portal + - 349 долларов. На данный момент они доступны для предварительного заказа в США. Поставка начнется в ноябре.



Теги: гаджет, Facebook, презентация
 
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