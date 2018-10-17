Boston Dynamics научил своего робота-собаку танцевать (ВИДЕО)

17.10.2018 10:10

Робот Spot Mini одного из самых известных производителей Boston Dynamics научился танцевать. Соответствующий ролик с танцем похожего на собаку механизма появился на официальном канале компании в YouTube, сообщает MIGnews.com.ua.

На видео четвероногий робот ритмично переставляет конечности, вращает "тазом" и пытается воссоздать "лунную походку" Майкла Джексона.

Стоит отметить, что производители не уточняют механику процесса. Также, не известно двигается ли робот по загруженной программе или в режиме реального времени анализирует музыку.