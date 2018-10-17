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Boston Dynamics научил своего робота-собаку танцевать (ВИДЕО)

17.10.2018 10:10
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Boston Dynamics научил своего робота-собаку танцевать (ВИДЕО)

Робот Spot Mini одного из самых известных производителей Boston Dynamics научился танцевать. Соответствующий ролик с танцем похожего на собаку механизма появился на официальном канале компании в YouTube, сообщает MIGnews.com.ua.
На видео четвероногий робот ритмично переставляет конечности, вращает "тазом" и пытается воссоздать "лунную походку" Майкла Джексона.
Стоит отметить, что производители не уточняют механику процесса. Также, не известно двигается ли робот по загруженной программе или в режиме реального времени анализирует музыку.



Теги: робот, танец, собака, Boston Dynamics
 
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