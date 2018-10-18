В Китае испытали беспилотный "кукурузник" (ВИДЕО)

18.10.2018 14:25

Китайские летчики провели испытания самого большого в мире беспилотника. Дрон весом в 5,3 тонны успешно самостоятельно взлетел и приземлился, сообщает Новое время.

Транспортный беспилотник FH-98 основан на советском Ан-2, который называют "кукурузником" из-за его применения в сельскохозяйственной авиации.

На биплан FH-98 установили системы дистанционного управления, вычислительную систему и систему автопилотирования.

Инженеры заявляют, что аппарат может перевозить грузы массой до 1,5 тонны на высоте до 4,5 км и на расстояние до 1,2 тыс. км.

Предыдущий рекорд принадлежал также китайскому самолету-беспилотнику AT200. Дрон весил 3,4 тонны, мог разгоняться до 313 км/час и перевозить до 1,5 тонн груза на расстояние до 2,2 тыс. км с предельной высотой в 6 км.