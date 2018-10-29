Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)

29.10.2018 12:55

Китайские и австралийские ученые создали первого в мире жидкого робота. Исследователи говорят, что на изобретение их вдохновил робот T-1000 из легендарного фильма "Терминатор 2: Судный день", сообщает РЕН-ТВ.

Прототип уникальной машины состоит из трех деталей: литиевой батарейки, пластикового колеса и капли галлия. Получившийся робот, конечно, не похож на киношного T-1000, но зато умеет пролезать под дверью и проникать в недоступные для человека места.

Китайские ученые надеются, что уникальность их робота будет использоваться в зонах бедствия и поможет спасти не одну человеческую жизнь.





