Украинские археологи нашли "средневековый холодильник"

29.10.2018 09:55

В Каменце-Подольском, во время раскопок на территории Старого города, археологи обнаружили "холодильник" ХIV века, сообщает Gazeta.ua.

"Полностью уже исследовали два объекта. Когда докопали объект, который можно датировать литовский периодом, удалось выяснить его столбовую конструкцию. Деревянные столбы забиты вертикально, имели в диаметре около 25 сантиметров каждый. Внешне по этим столбах были набиты доски и уже по ним конструкция была обмазанная глиной. Этот объект был углублен в материковую породу и достаточно неожиданно мы обнаружили под ним яму-холодильник, диаметром около 2 м и глубиной около 5 метров ", - рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Каменец-Подольского ДИМЗ и сотрудник Каменец-Подольского архитектурно-археологической экспедиции Игорь Старенький.

Ученый отметил, что это - некий прототип современного холодильника в XIV веке.