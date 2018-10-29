Все рубрики раздела
- Японцы научили слона математике17:00
- NASA испытало "марсианский" парашют15:25
- Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)12:55
- Украинские археологи нашли "средневековый холодильник"09:55
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- "Дыхание земли" впервые удалось снять на видео15:45
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA16:47
- Caviar соединила Iphone XS с механическими часами10:15
- В Индии создали смартфон для слепых09:30
Украинские археологи нашли "средневековый холодильник"
В Каменце-Подольском, во время раскопок на территории Старого города, археологи обнаружили "холодильник" ХIV века, сообщает Gazeta.ua.
"Полностью уже исследовали два объекта. Когда докопали объект, который можно датировать литовский периодом, удалось выяснить его столбовую конструкцию. Деревянные столбы забиты вертикально, имели в диаметре около 25 сантиметров каждый. Внешне по этим столбах были набиты доски и уже по ним конструкция была обмазанная глиной. Этот объект был углублен в материковую породу и достаточно неожиданно мы обнаружили под ним яму-холодильник, диаметром около 2 м и глубиной около 5 метров ", - рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Каменец-Подольского ДИМЗ и сотрудник Каменец-Подольского архитектурно-археологической экспедиции Игорь Старенький.
Ученый отметил, что это - некий прототип современного холодильника в XIV веке.
Теги: археология, Каменец-Подольский, холодильник
- Археологи нашли карандаш возрастом более шести тысяч лет
- Археологи сделали уникальную находку: редкое копье алтайского вождя
- Археологи раскопали резиденцию Бориса Годунова
- Древнее магическое капище излечивает от бесплодия и импотенции
- В Новгороде открывается Музей подводной археологии
- Найденные в Поволжье кости оказались черепом неандертальца неизвестного возраста
- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
- Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности 19:48
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев19:03
- Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев18:46
- "До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть 18:05
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- Выбиты зубы, сломан нос: В соцсетях сообщают об избиении врача мужем пациентки в «ЛНР»16:00
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР" 15:35
- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
- "В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам20:47
- «Никаких Нив, Лад, Газелей и Волг»: в Украину запретят ввозить российские автомобили20:30
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Погода в ноябре будет зимней: подробный прогноз и даты снегопада20:04
- Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности 19:48
- У берегов Нигерии пираты захватили судно с гражданином Украины на борту19:31
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев19:03
- Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев18:46
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков