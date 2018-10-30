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Архив - Наука и технологии

В Нидерландах изготовили первый в мире 3D-печатный мост (ВИДЕО)

30.10.2018 09:00
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В Нидерландах изготовили первый в мире 3D-печатный мост (ВИДЕО)

В Нидерландах построили первый в мире металлический мост при помощи технологии 3D-печати. Видео-презентация моста была опубликована на Youtube-канале MX3D, сообщает inforesist.
Уточняется, что проект создавался на протяжении трех лет, при этом отрабатывались новейшие методы производства и проектирования. После оптимизации дизайна, массу моста удалось уменьшить до четырех тонн при размерах в двенадцать метров.
Сообщается, что мост выполнен при помощи дуговой сварки по технологии 3D-печати. Он был сварен роботом-манипулятором. Скорость печати составляла более 2 килограмм в час. В то же время стоимость одного килограмма материала составляет около пяти евро, что дешевле металлического порошка, используемого при традиционной технологии производства.
В дальнейшем инженеры планируют отслеживать деформации, вибрации, нагрузки и структурную целостность моста благодаря специально встроенным в него датчикам.
Известно, что мост планируют установить на одном из реконструированных каналов Амстердама уже в 2019 году.



Теги: Нидерланды, мост, 3D, печать
 
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