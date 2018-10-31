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Стартап создал фанерную робокошку-конструктор (ВИДЕО)
На сообществе Indiegogo представили новый интересный продукт Nybble - это такая себе роботизированная кошка, сделанная из фанеры. Ее элементы вырезаны лазером и ее собирают без клея, сообщает Телеканал новостей «24».
Но это не классический конструктор, кошка Nybble умеет выполнять команды, и даже учиться. А все благодаря микроконтроллеру NyBoard V0 с чипом ATmega328P, которым оснастили кошку. Робот поддерживает экосистему Arduino, благодаря чему пользователь сможет запрограммировать поведение животного.
Проект под названием OpenCat, благодаря которому кошка может учиться, можно применять и в других конструкторах.
За неделю на Indiegogo проект сумел собрать всю необходимую сумму. Минимальная стоимость набора Nybble оценена в 175 долларов (4 900 гривен). В продажу умная кошка поступит в апреле следующего года.
Теги: робот, кошка, конструктор, стартап
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