В Китае поступил в продажу первый в мире гибкий смартфон (ВИДЕО)

01.11.2018 09:15

Китайский производитель Rouyu Technology выпустил устройство под названием FlexPai, являющееся первым в мире складным смартфоном с гибким дисплеем, который поступил в продажу, сообщает iLenta.com.

FlexPai имеет 7.8-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 4:3, двойную камеру с 16-Мп и 20-Мп датчиками, 7-нм однокристальную систему Snapdragon 8150, которая еще даже не была представлена Qualcomm.

Толщина FlexPai в разложенном виде составляет 7.6 мм, а в сложенном — 15.2 мм. Шарнир должен выдержать 200 000 циклов открытия-закрытия. Устройство поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Ro-Charge, обеспечивающую заряд на 80% за один час.

FlexPai представлен в версии 6 ГБ/128 ГБ по цене $1290, в версии 8 ГБ/256 ГБ по цене $1434, а также в версии 8 ГБ/512 ГБ по цене $1864. Первая партия смартфонов уже поступила в продажу 1 ноября в Китае.