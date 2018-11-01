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В Китае поступил в продажу первый в мире гибкий смартфон (ВИДЕО)
Китайский производитель Rouyu Technology выпустил устройство под названием FlexPai, являющееся первым в мире складным смартфоном с гибким дисплеем, который поступил в продажу, сообщает iLenta.com.
FlexPai имеет 7.8-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 4:3, двойную камеру с 16-Мп и 20-Мп датчиками, 7-нм однокристальную систему Snapdragon 8150, которая еще даже не была представлена Qualcomm.
Толщина FlexPai в разложенном виде составляет 7.6 мм, а в сложенном — 15.2 мм. Шарнир должен выдержать 200 000 циклов открытия-закрытия. Устройство поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Ro-Charge, обеспечивающую заряд на 80% за один час.
FlexPai представлен в версии 6 ГБ/128 ГБ по цене $1290, в версии 8 ГБ/256 ГБ по цене $1434, а также в версии 8 ГБ/512 ГБ по цене $1864. Первая партия смартфонов уже поступила в продажу 1 ноября в Китае.
Теги: Китай, смартфон, гибкость
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