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Архив - Наука и технологии

Американские генетики обнаружили "код самоликвидации" раковых клеток

02.11.2018 14:00
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Американские генетики обнаружили "код самоликвидации" раковых клеток

Ученые из Чикаго обнаружили "код убийства рака" прямо в клетках человека, сообщает Обозреватель.
Как утверждает ведущий автор работы Маркус Питер, онкология может "приспособиться" к химио- и лучевой терапии, но она не может стать устойчивой к генетическому коду, передает Hi-News.ru.
"Как только клетка "понимает", что она мутирует в рак, ей вводится этот код, чтобы она погибла", - объяснил ученый.
Исследователи испытали 4096 различных нуклеотидных оснований, чтобы выявить самые действенные в отношении рака.
"Основываясь на том, что мы узнали, теперь мы можем создавать искусственные микроРНК, которые гораздо более эффективны в убийстве раковых клеток, чем даже те, которые созданы природой. Нам абсолютно точно необходимо превратить это в новую форму терапии", - говорят авторы.



Теги: рак, генетика, лечение
 
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