Американские генетики обнаружили "код самоликвидации" раковых клеток

02.11.2018 14:00

Ученые из Чикаго обнаружили "код убийства рака" прямо в клетках человека, сообщает Обозреватель.

Как утверждает ведущий автор работы Маркус Питер, онкология может "приспособиться" к химио- и лучевой терапии, но она не может стать устойчивой к генетическому коду, передает Hi-News.ru.

"Как только клетка "понимает", что она мутирует в рак, ей вводится этот код, чтобы она погибла", - объяснил ученый.

Исследователи испытали 4096 различных нуклеотидных оснований, чтобы выявить самые действенные в отношении рака.

"Основываясь на том, что мы узнали, теперь мы можем создавать искусственные микроРНК, которые гораздо более эффективны в убийстве раковых клеток, чем даже те, которые созданы природой. Нам абсолютно точно необходимо превратить это в новую форму терапии", - говорят авторы.