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Avast прекращает поддержку двух версий Windows
Для пользователей антивируса Avast появились неприятные новости. Так, с 1 января 2019 года компания завершает разработку обновлений для операционных систем Windows XP и Windows Vista, сообщает Znaj.ua.
Об этом стало известно благодаря сообщению самой компании. В Avast данное решение аргументируют "ежегодным снижением пользователей данных систем".
"Эти системы менее безопасны, а спрос на защитные продукты для них слишком мал. В то же время неуклонно растет количество пользователей Windows 7 и Windows 10, на защиту которых мы сконцентрируем еще больше усилий. Мы рекомендуем поклонникам старых систем выполнить обновление до последней версии ОС Windows для того, чтобы наслаждаться новыми функциями наших программ, а также избавиться от уязвимостей, которым могут быть подвержены старые версии операционных систем", – заявили в Avast.
Теги: Windows, Avast!, поддержка
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