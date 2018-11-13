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Испытан первый в мире гибридный самолет

13.11.2018 13:50
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Испытан первый в мире гибридный самолет

Австрийская компания Diamond Aircraft Industries в сотрудничестве с Siemens сообщила о первом полете своего гибридного самолета, сообщает Новое время.
Для создания новинки использовался самолет модели DA40, который был доработан для поддержки гибридной электрической трансмиссии.
Разработчики удалили с летательного аппарата поршневой двигатель и установили вместо него дизель-генератор мощностью 110 киловатт. От него подзаряжаются две аккумуляторные батареи, которые питают два электромотора с пропеллерами.
"Это первый серийно-гибридный электрический самолет в мире с двумя пропеллерами свободного хода и одним двигателем внутреннего сгорания. Распределенная двигательная архитектура открывает совершенно новые возможности для разработки высокоэффективных самолетов", - говорит доктор Франк Антон, исполнительный вице-президент подразделения eAircraft в Siemens AG.
В течение 20-минутного полета самолет развил скорость 241 км/ч при средней мощности и достиг высоты 914 м.



Теги: самолет, гибрид, испытание
 
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