Испытан первый в мире гибридный самолет

13.11.2018 13:50

Австрийская компания Diamond Aircraft Industries в сотрудничестве с Siemens сообщила о первом полете своего гибридного самолета, сообщает Новое время.

Для создания новинки использовался самолет модели DA40, который был доработан для поддержки гибридной электрической трансмиссии.

Разработчики удалили с летательного аппарата поршневой двигатель и установили вместо него дизель-генератор мощностью 110 киловатт. От него подзаряжаются две аккумуляторные батареи, которые питают два электромотора с пропеллерами.

"Это первый серийно-гибридный электрический самолет в мире с двумя пропеллерами свободного хода и одним двигателем внутреннего сгорания. Распределенная двигательная архитектура открывает совершенно новые возможности для разработки высокоэффективных самолетов", - говорит доктор Франк Антон, исполнительный вице-президент подразделения eAircraft в Siemens AG.

В течение 20-минутного полета самолет развил скорость 241 км/ч при средней мощности и достиг высоты 914 м.