В Украине заработали два платных сервиса YouTube

14.11.2018 11:40

Во вторник, 13 ноября, в Украине начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Music Premium, сообщает Новое время.

YouTube Music является стриминговым сервисом для прослушивания музыки. Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.

YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.

Подписка на YouTube Music стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.

Подписка на YouTube Premium стоит соответственно 99 и 149 грн/мес.

Также подписчики Google Play Music получат премиум-аккаунт автоматически.