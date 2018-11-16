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Архив - Наука и технологии

«Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля

16.11.2018 13:25
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«Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля

«Яндекс.Такси» готовится запустить сервис под брендом Yango в Израиле, передает RNS.
«Приложение в Израиле будет доступно для скачивания в ближайшие дни», — сообщили в пресс-службе сервиса.
В компании уточнили, что цены на поездки будут установлены в соответствии с законодательством Израиля, «однако как минимум на старте приложение будет предлагать серьезные скидки и другие промоакции, поэтому поездки должны обходиться дешевле, чем через другие сервисы».
С 9 ноября «Яндекс.Такси» вышел на рынок в Финляндии, в Хельсинки, под тем же брендом Yango — сокращением от Yandex Go.



Теги: Израиль, Финляндия, Яндекс.Такси
 
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