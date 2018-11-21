В Facebook произошел получасовой сбой

21.11.2018 11:08

В социальной сети Facebook 20 ноября наблюдался глобальный сбой, сообщает ТСН.

Пользователи из разных уголков планеты жаловались на проблемы с доступом к социальной сети Facebook. Во время попытки открыть страницы в соцсети в пользователей появлялось сообщение "Service unavailable".

Соцсеть была недоступна в течение около 30 минут. По состоянию на 15:30 доступ к Facebook восстановился, однако сбои в работе все же случаются.