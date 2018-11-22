В Норвегии придумали быстросменные велосипедные покрышки

22.11.2018 10:00

Норвежская компания Retyre нашла новый способ быстро менять велосипедные шины под меняющиеся погодные условия или типы покрытия. Ее метод настолько прост, что позволяет менять протектор на колесе несколько раз в течение одной поездки под свои личные предпочтения, сообщает BigBucks.

Плодом двухлетних разработок и тестирования Retyre стали съемные резиновые протекторы, застегиваемые на шинах с помощью молнии. Сменные протекторы Retyre могут быть установлены и сняты с каждого колеса за несколько секунд. Они крепятся настолько крепко и надежно, что позволяют без ограничений разгоняться на велосипеде до высокой скорости и проходить резкие повороты, как на самой обычной резине.

Система Retyre One требует установки базовой шины со вшитой первой частью молнии. Эта шина устанавливается на стандартный обод. Сверху можно устанавливать различные модификации протектора под личные пожелания. Производитель заверяет, что замена протектора на одном колесе в системе Retyre One занимает меньше 60 секунд, делая любой велосипед универсальным решением для разных условий в одной поездке.