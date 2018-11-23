Названы самые популярные среди украинцев товары "Черной пятницы"

23.11.2018 10:55

Аналитики назвали товары, которыми больше всего интересовались украинцы перед "Черной пятницей". Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA, передает Телеканал новостей «24».

Руководитель проекта Ксения Левченко рассказала, что команда сравнила данные за первую половину октября и первую половину ноября. Аналитики выяснили, что популярность товаров вырастает в 4-12 раз перед "Черной пятницей".

Больше всего возрос интерес покупателей к автомобильным шинам. На втором месте - микроволновые печи, на третьем - планшеты. Замыкают ТОП-5 телевизоры и обогреватели.