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Космический аппарат NASA начал свою марсианскую миссию (ВИДЕО)
Космический аппарат NASA Mars InSight в понедельник, 26 ноября, совершил посадку на поверхности Красной планеты и прислал свое первое фото, сообщает Корреспондент.net.
Изображение появилось на экране в центре управления полетом NASA через несколько минут после посадки. На снимке видны мелкие частицы марсианской пыли. Напомним, аппарат InSight успешно приземлился в районе марсианских вулканов купол Гекаты, гора Элизий и купол Альбор вечером 26 ноября. В течение 26 земных месяцев на Марсе InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Зонд InSight и его запуск обошелся в 850 миллионов долларов. С 1960-х годов была предпринята 21 попытка посадить аппараты на Марс, но успеха достигли всего семь миссий. И все они – американские. InSight стал восьмым исследовательским зондом, работающим когда-либо на Марсе.
Теги: NASA, Марс, посадка
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