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Audi и Airbus показали прототип беспилотного летающего такси (ВИДЕО)
29.11.2018 10:40
Немецкий автопроизводитель Audi совместно с авиаконцерном Airbus представили во вторник "уменьшенную версию своего видения будущего": беспилотный дрон, который может присоединить кабину из автономного электромобиля, а затем продолжить путешествие по воздуху, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Концепт летающего такси Pop.Up Next компании продемонстрировали во время "Дронной недели" в Амстердаме.
Внесем ясность: то, что показали компании, было рабочим прототипом. И недостаточно большим для того, чтобы человек мог этим пользоваться. Прототипом Pop.Up Next была модель масштаба 1:4.
Тем не менее, компаниям удалось продемонстрировать свой взгляд на будущее, которое, по их словам, может наступить всего через десять лет.
Теги: такси, Audi, Airbus , дрон
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