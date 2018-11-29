Audi и Airbus показали прототип беспилотного летающего такси (ВИДЕО)

29.11.2018 10:40

Немецкий автопроизводитель Audi совместно с авиаконцерном Airbus представили во вторник "уменьшенную версию своего видения будущего": беспилотный дрон, который может присоединить кабину из автономного электромобиля, а затем продолжить путешествие по воздуху, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Концепт летающего такси Pop.Up Next компании продемонстрировали во время "Дронной недели" в Амстердаме.

Внесем ясность: то, что показали компании, было рабочим прототипом. И недостаточно большим для того, чтобы человек мог этим пользоваться. Прототипом Pop.Up Next была модель масштаба 1:4.

Тем не менее, компаниям удалось продемонстрировать свой взгляд на будущее, которое, по их словам, может наступить всего через десять лет.