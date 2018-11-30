В Киеве запустили железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"

30.11.2018 13:50

Сегодня в Киеве совершил свой первый рейс экспресс "Железнодорожный вокзал - аэропорт "Борисполь" сообщает УНН.

По данным "Укрзализныци", железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. Средний интервал движения Бориспольского экспресса будет составлять от 30 до 60 минут.

На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница". Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.