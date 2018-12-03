Большой адронный коллайдер закрыли на двухгодичную модернизацию

03.12.2018 10:15

Ученые и инженеры заглушили Большой адронный коллайдер и следующие два года будут заниматься его модернизацией и ремонтом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В результате обновления систем ускорителя будет почти вдвое увеличена его светимость, что позволит превратить его в Большой адронный коллайдер высокой светимости - High Luminosity LHC, сокращенно HL-LHC.

Коллайдер будет оснвщен около 130 новыми сверхпроводящими магнитами, суммарное поле которых достигнет 11,5 тесла, а также более совершенной системой электропитания. Рядом с ускорителем построят новые полости и технологические тоннели, криогенное оборудование и системы вентиляции.

После дальнейшей модернизации за 2026-2036 года ученые намереваются собрать на HL-LHC в 10 раз больше данных, чем за все время работы БАК.