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Архив - Наука и технологии

Большой адронный коллайдер закрыли на двухгодичную модернизацию

03.12.2018 10:15
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Большой адронный коллайдер закрыли на двухгодичную модернизацию

Ученые и инженеры заглушили Большой адронный коллайдер и следующие два года будут заниматься его модернизацией и ремонтом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В результате обновления систем ускорителя будет почти вдвое увеличена его светимость, что позволит превратить его в Большой адронный коллайдер высокой светимости - High Luminosity LHC, сокращенно HL-LHC.
Коллайдер будет оснвщен около 130 новыми сверхпроводящими магнитами, суммарное поле которых достигнет 11,5 тесла, а также более совершенной системой электропитания. Рядом с ускорителем построят новые полости и технологические тоннели, криогенное оборудование и системы вентиляции.
После дальнейшей модернизации за 2026-2036 года ученые намереваются собрать на HL-LHC в 10 раз больше данных, чем за все время работы БАК.



Теги: ремонт, Большой адронный коллайдер, модернизация
 
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