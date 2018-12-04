Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Во Львове запускается словацкий конкурент Uber

04.12.2018 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Львове запускается словацкий конкурент Uber

Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как уточнил представитель сервиса, во Львове уже зарегистрировано около ста машин.
Сейчас компания уже работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.
В компании уточнили, что в Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200.
Сервис такси HOPIN отличается тем, что не требует регистрации и внесения персональной информации пассажира; позволяет просматривать доступные авто и информацию о них на карте (фото, марка, год выпуска); позволяет выбирать авто с карты (если оно понравилось, или пассажир уже ездил с водителем).
Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.



Теги: Львов, конкурент, UBER
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх