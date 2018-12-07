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Ошибка стажера обошлась Google в $10 миллионов
Во время обучающего тренинга по системе AdX (используется компанией для покупки рекламных объявлений) один из стажеров Google случайно кликнул на «неправильную» кнопку и запустил масштабную рекламную кампанию. В результате на протяжении 45 минут интернет-пользователи из США и Австралии с недоумением наблюдали на своих устройствах промо желтого прямоугольника без какого-либо текста на нем, сообщает UBR.
По оценкам источника издания, ошибка стоила поисковику порядка $10 млн. Во многом потому, что Google значительно переплатил владельцам сайтов – вместо среднерыночных $2-4, за показ каждого баннера они получали по 25 долларов.
Проблему обнаружили не сразу, но как только информация дошла до нужных людей, кампанию остановили. И отозвали со всех сайтов купленные показы. Между тем, корпорация заверила владельцев сайтов, что выплатит всем надлежащую компенсацию за отозванные баннера. При этом издание не сообщает, применяла ли какие-то меры воздействия к допустившему ошибку стажеру.
Теги: реклама, Google, ущерб
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