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В Instagram появилась функция голосовых сообщений
11.12.2018 10:30
В популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями, сообщает Обозреватель.
Теперь пользователи могут записывать и обмениваться аудиозаписями длительностью до 60 секунд.
Голосовые сообщения можно отправлять как в личной переписке, так и в групповых чатах. Количество прослушиваний не ограничено. Функция доступна сразу на iOS и Android.
Данная опция похожа на аналогичные функции в Viber, Telegram, а также Facebook Messenger и WhatsApp.
Теги: аудио, сообщение, Instagram
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