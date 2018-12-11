В Instagram появилась функция голосовых сообщений

11.12.2018 10:30

В популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями, сообщает Обозреватель.

Теперь пользователи могут записывать и обмениваться аудиозаписями длительностью до 60 секунд.

Голосовые сообщения можно отправлять как в личной переписке, так и в групповых чатах. Количество прослушиваний не ограничено. Функция доступна сразу на iOS и Android.

Данная опция похожа на аналогичные функции в Viber, Telegram, а также Facebook Messenger и WhatsApp.