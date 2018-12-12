Ученые нашли "ген лишнего веса"

12.12.2018 12:15

Исследователи из Университета Флиндерс провели ряд экспериментов и установили ген, отвечающий за увеличение веса, информирует Телеканал новостей «24».

Опыты проводились на мышах, которых поделили на две группы. В одной из них ученые блокировали один единственный ген – RCAN1. Обе группы грызунов питались жирной пищей. Через некоторое время две группы мышей сфотографировали.

Мыши на фото слева, у которых блокировали ген RCAN1, не потолстели по сравнению с грызунами из другой группы.

Ученые объясняют такой результат тем, что блокирование гена помогает в превращении нездорового белого жира в более здоровую "бурую" версию.

Исследователи убеждены, что они приблизились к созданию таблетки, которая позволит есть сколько хочется и не поправляться. Эта таблетка поможет людям сжигать больше калорий во время отдыха. Исследователи отмечают, что она не повлияет на их аппетит.