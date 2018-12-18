Lenovo представила самый быстрый смартфон в мире

18.12.2018 16:20

Компания Lenovo показала в Китае смартфон Lenovo Z5 Pro GT с процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ памяти, сообщает Новое время.

Новый процессор от Qualcomm и объемы памяти позволили Lenovo заявить, что их продукт, который называли еще Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, стал самым производительным смартфоном по версии бенчмарка AnTuTu, обойдя продукцию компаний Apple и Huawei. Результаты тестов показывают в среднем 368,480, что больше, чем у аппаратов на базе процессоров Apple A12, Snapdragon 845 или Kirin 980.

Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition получил основную камеру на 24+16 Мп, а для сьемки селфи предложено использовать фронтальную двойную камеру на 16+8 Мп. Компоненты будут получать энергию из аккумулятора 3350 мАч, а управляться они будут операционной системой Android 9.0 Pie. Экран Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей занимает 95,06% площади фронтальной панели.

Предварительные продажи Lenovo Z5 Pro GT стартуют в 10 часов утра 1 января 2019 года, а официальные продажи начнутся 24 января. Стоимость устройства с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти составит $640. Впрочем, у покупателей будет возможность выбрать варианты на 6 или 8 ГБ оперативки и накопитель на 128 или 256 ГБ.