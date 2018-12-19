Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

19.12.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, сообщает Укринформ.
"Tesla в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом, который втягивается и превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмен в Twitter.
Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары. По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.



Теги: Лос-Анджелес, тоннель, Илон Маск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх