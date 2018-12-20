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Microsoft выпустила новую сборку Windows 10
20.12.2018 09:30
Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 под номером 18305, сообщает MSReview.
Изменений в сборке просто масса. Во-первых, появилась песочница Windows Sandbox, которая позволяет запустить изолированную версию Windows 10. Если вы вдруг скачали файл из Интернета и не уверены в его надежности, то через песочницу вы можете его запустить и проверить. После завершения работы песочницы, все файлы удаляются из изолированного выделенного места.
Также стоит отметить, что новый билд позволяет восстановить пароль или ПИН-код с Экрана блокировки. Плюс обновили облачный буфер обмена. Он стал более компактным и доступным.
Полный кодовый номер сборки: 10.0.18305.1000 (rs_prerelease.181213-2133).
Теги: Microsoft, обновление, Windows 10
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