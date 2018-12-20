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Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID

20.12.2018 09:15
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Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID

Полноценный запуск в Украине мобильной идентификации пользователей, которая позволит гражданам получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона, состоится 21 декабря. Об этом в ходе Международного форума "Украина на Едином цифровом рынке ЕС" сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Рыженко, передает Телеграф.
"Практически год проходит тестирование мобильной идентификации в Украине нашими тремя крупнейшими операторами. И буквально с 21 декабря возможность использования мобильной идентификации будет доступна абсолютно для всех. С тестовой эксплуатации мы переходим к промышленной эксплуатации с возможностью для граждан получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона. Конечно, прежде всего это эффективная защита, потому что сим-карта является защищенным носителем", - сказал Рыженко.
По его словам, благодаря совместной работе Министерства юстиции и Государственной службы специальной информации и защиты информации в Украине был имплементирован международный стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет подписывать электронные документы, которые будут признаны в ЕС.



Теги: Украина, запуск, Mobile ID
 
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