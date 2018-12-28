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Uklon полностью отказывается от автомобилей Lanos

28.12.2018 11:00
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Uklon полностью отказывается от автомобилей Lanos

С октября 2017 года украинский сервис заказа такси Uklon перестал подключать к своей системе автомобили Lanos. С января 2019 года компания полностью отказывается от сотрудничества с Lanos и выводит из парка. Об этом сообщил совладелец и операционный директор Uklon Сергей Смусь, передает LIGA.net.
По его словам сейчас к Uklon подключено 250 автомобилей Lanos. Сергей Смусь уточнил, что будут отключать от сервиса не только Lanos, но и автомобили Nexia, Matiz, а также другие подобного класса. В Uklon отметили, что китайские бренды отключать от сервиса не планируется.
Смусь отметил, что компания не может полностью отказаться от возрастных иномарок. "Проранжируем по маркам, выберем и будем отключать. В Украине очень сложный рынок. Новые нормальные машины дорогие. Не у каждого есть возможность купить такой автомобиль, а спрос надо удовлетворять. Это реалии рынка. Поэтому сотрудничаем с разными автомобилями, но применяем индивидуальный подход к каждому", - отметил топ-менеджер.



Теги: отказ, UKLON, Daewoo Lanos
 
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