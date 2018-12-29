Все рубрики раздела
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Эксперты назвали пятерку самых опасных смартфонов11:10
- Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство10:04
- В Китае нашли лабораторию инопланетян. ВИДЕО09:28
- Цукерберг создает устройство, способное «читать» мысли человека09:14
- Зонд NASA сфотографировал "космического снеговика"13:30
- Китай добрался до обратной стороны Луны10:20
- В Украине началось тестирование системы «Электронный суд»08:40
- Американские ученые предупредили о новом всемирном потопе19:15
- Ученые из Китая создали мощный сканер, способный увидеть человеческую душу19:04
В Дании изобрели вакцину от ожирения
В Дании ученые Университета Копенгагена создали препарат, способный запускать механизм сжигания подкожного жира, сообщает MIGnews.com.ua.
По данным специалистов, белок интерлейкин 6 - IL-6, который выделяется во время физических нагрузок, способен "по команде" запускать процесс сжигания подкожного жира.
Соответствующий белок имеет противовоспалительный эффект, а его количество значительно повышается во время занятия спортом.
Стоит отметить, что на основе этого белка специалисты создали вакцину, которая способна обмануть организм, "заставляя его думать", что тело поддается значительным физическим нагрузкам.
Также ученые отметили, что препарат способен запустить процесс сжигания подкожного жира и похудеть, ничего при этом не делая.
Известно, что сейчас специалисты ждут разрешение для тестирования вакцины на живых организмах.
Теги: Дания, ожирение, вакцина
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео21:11
- В Горловке снег убирают танками20:58
- В Украину вернутся освобожденные из плена пиратов моряки: что известно14:45
- Украинцы инициируют строительство судоходного канала между Азовским и Чёрным морями14:30
- Рада может в январе принять закон о переходе приходов УПЦ МП к Единой церкви14:13
- Из Харькова на Донетчину запустят новый поезд14:00
- Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону13:46
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В США продлили срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы13:15
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше12:45
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом