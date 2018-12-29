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Архив - Наука и технологии

Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"

29.12.2018 10:15
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Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"

Украинские операторы мобильной связи продолжают мотивировать своих абонентов активнее переходить на SIM-карты с поддержкой 4G, сообщает ITC.ua.
Так, в начале декабря «Киевстар» подарил безлимитный 4G на новогодние праздники только тем абонентам, которые обеспечили себе поддержку данной технологии, а теперь Vodafone Украина пообещал бесплатно выслать новую SIM-карту с поддержкой 4G всем желающим. Акция также будет приурочена к праздникам и продлится до 18 февраля.
Чтобы получить USIM-карту в подарок, нужно заполнить заявку на сайте Vodafone по следующей ссылке, указав свои данные и адрес доставки. Таким образом клиенты компании смогут заменить старую SIM-карту на новую с сохранением номера. Полученную USIM-карту клиент может активировать удаленно, сэкономив время на поход в магазин. Новая карта заработает сразу после общения с оператором.
После замены карты клиенты смогут пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.



Теги: подарок, 4G, SIM-карта, Vodafone
 
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