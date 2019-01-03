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Архив - Наука и технологии

Китай добрался до обратной стороны Луны

03.01.2019 10:20
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Китай добрался до обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил первую в истории человечества успешную мягкую посадку на обратной стороне Луны, сообщает ICTV.
Посадка призошла в 4:26 по киевскому времени в районе Южного полюса Луны. А уже в 5:40 по киевскому времени камера аппарата сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на Землю.
Планируется, что "Чанъэ-4" соберет данные о геологическом строении и составе грунта спутника Земли, а также проведет несколько низкочастотных радиоастрономических наблюдений.



Теги: Китай, Луна, космический аппарат
 
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