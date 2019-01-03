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Зонд NASA сфотографировал "космического снеговика"
03.01.2019 13:30
Новое изображение, полученное с космического аппарата NASA New Horizons, подтвердило гипотезу о том, что астероид Ultima Thule состоит из двух соединенных вместе объектов. Это делает его похожим на снеговика, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Снимки с американского зонда, полученные при приближении к Ultima Thule, намекали на возможность двойного тела, но первое изображение, полученное во время близкого пролета во вторник, окончательно подтвердило это.
В NASA предположили, что пара образовалась в результате столкновения на очень низкой скорости - возможно, 2-3 км/ч.
Событие установило рекорд в исследовании самого дальнего объекта Солнечной системы.
Теги: NASA, снеговик, астероид, Солнечная система
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