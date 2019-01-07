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Архив - Наука и технологии

Windows 10 получила функцию приостановки обновлений

07.01.2019 10:10
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Windows 10 получила функцию приостановки обновлений

С самого релиза Windows 10 американская корпорация Microsoft делает все возможное ради того, чтобы навязывать всем пользователям обязательную установку обновлений, а отказываться от них при помощи специального ПО запрещено лицензионным соглашением, сообщает ProstoTECH.com.
Однако, по информации инсайдеров, считанные часы назад состоялся релиз сборки 19H1. В нее разработчики добавили специальную опцию, позволяющую отложить установку апдейта на срок до 7 дней.
Чтобы получить доступ к новой возможности необходимо открыть раздел «Настройки», после чего посетить меню «Обновление и безопасность», а следом за этим перейти в «Центр обновления Windows». Здесь будет находиться специальная кнопка, позволяющая отказаться от установки всех ообновлений на срок 7 дней. Выбрать более длительный, к сожалению, нельзя, поэтому придется каждую неделю посещать данный раздел и нажимать на специальную кнопку.
Срок в 7 дней актуален для сборки Windows 10 в версии Home, тогда как корпоративные лицензии позволяют отказываться от установки обновлений на срок до 35 дней. В течение этого времени апдейты не будут не только устанавливаться, но еще и загружаться с серверов компании Microsoft, тем самым расходуя интернет-трафик. При установке сборки «винды» 19H1 пользователям ничего не сообщают о появлении новой возможности, поэтому многие гарантированно никогда даже не узнают о том, что им стала доступна столь полезная функция.



Теги: Microsoft, отключение, обновление, Windows 10
 
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