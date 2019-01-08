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Архив - Наука и технологии

Сумские студенты создали посуду из кофейной гущи

08.01.2019 10:00
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Сумские студенты создали посуду из кофейной гущи

Студенты кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета создали стаканчики из кофейных отходов. Это уже не первый экологический посуду, придумали сумские изобретатели, пишет АgroNews.
"Раньше мы придумали белковые стаканчики, которые разлагаются в почве через 10-21 день и становятся удобрением для растений. Теперь пошли дальше и использовали кофейный жмых", — рассказывает ученый Дмитрий Бидюк.
По его словам, эти пищевые отходы в Украине широко не применяются для нужд хозяйства. Иногда используются для удобрений в домашних условиях, иногда как скраб для тела и лица, а обычно выбрасываются в мусор.



Теги: Сумы, кофе, студенты, посуда
 
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