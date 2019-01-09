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КрАЗ выпустил новый 8-колесный тягач для ВСУ
«АвтоКрАЗ» в первых числах 2019 года сделал украинским военным подарок, отгрузив новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8, сообщает autonews.ua.
Самоходное шасси, грузоподъемностью 27 т, предназначено для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников КрАЗ-7634НЕ отличается более мощным (460 л.с.) двигателем, максимальный крутящий момент которого составляет 2500 Н/м, и автоматической коробкой передач.
Автомобиль, с компоновочной схемой «кабина перед двигателем», имеет монтажную длину рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота — 14 м. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси, все мосты — ведущие. Рулевой механизм — интегрального типа со встроенным гидравлическим усилителем, который позволяет снизить усилие на рулевом колесе до 10 кгс, что значительно снижает утомляемость водителя. Полный привод всех колес обеспечивает эксплуатацию этого самоходного транспортного средства в условиях бездорожья.
Ожидается, что на шасси КрАЗ-7634НЕ будет выполнена пусковая установка ракетного комплекса "Нептун".
Теги: КрАЗ, ВСУ, ракетный комплекс
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