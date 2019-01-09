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LG представила складной телевизор (ВИДЕО)
Во время выставки CES 2019 компания LG представила свой уникальный телевизор LG OLED TV R, который можно скручивать внутри подставки, что значительно экономит пространство, сообщает Телеканал новостей «24».
Новая модель, среди прочего, получила экран с разрешением 4К и 100-ваттный громкоговоритель Dolby Atmos, который обеспечивает качественное объемное звучание. Производитель уверяет, что телевизор может выдержать до 50 тысяч складываний.
Телевизор также имеет еще один интересный режим – Line Mode, во время которого панель прячется внутрь подставки на три четверти, а на остальном экране отображается меню для управления воспроизведением музыки и умными гаджетами.
Уникальная новинка поступит в продажу во второй половине этого года. Цену пока не сообщили.
Теги: LG, телевизор, OLED
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