В США Tesla на автопилоте сбила "заблудившегося" российского робота (ВИДЕО)

09.01.2019 10:35

В Лас-Вегасе автомобиль Tesla, передвигаясь в автономном режиме, сбил робота компании Promobot, резидента фонда российского научно-технического комплекса Сколково. В результате аварии робот, аренда которого стоит 2 тысячи долларов в день, был перевернут и получил несколько значительных повреждений, сообщает УНН.

“Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия. Роботы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустую уличную парковку, где и попал под колеса Tesla”, — сообщил соучредитель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

По словам находящегося в машине пассажира, он хотел испытать автономный режим Tesla и выбрал для этого безлюдный участок дороги.