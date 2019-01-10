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Dell представила ноутбук-трансформер с "шестым чувством"
В рамках выставки CES 2019 компания Dell представила уникальный ноутбук-трансформер Latitude 7400 2-в-1, оснащенный технологией так называемого "шестого чувства", сообщает Телеканал новостей «24».
Новая функция Latitude 7400 помогает ноутбуку определять приближение пользователя и быть готовым к работе еще до первого прикосновения. Так, аппарат имеет функцию ExpressSign-in, которая обнаруживает присутствие пользователя, пробуждает устройство и запускает распознавание лица для входа в систему через WindowsHello. При этом если пользователь прерывает работу, компьютер обнаруживает, что он ушел, и сам себя блокирует, чем экономит заряд батареи и повышает безопасность устройства.
Кроме того, Latitude 7400 стал самой легкой 14-дюймовой моделью 2-в-1 в коммерческом портфеле Dell. Его вес всего 1,36 кг.
Еще одно важное преимущество новинки – батарея. Latitude 7400 может работать автономно до 24 часов.
Теги: ноутбук, Dell, выставка, CES
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