В британском музее завелось привидение (ВИДЕО)

11.01.2019 09:15

В английском городе Ноттингем, в Музее призраков завелось приведение, сообщает MIGnews.

Соответствующую видеозапись сделал исследователь паранормальных явлений Стив Вессон после жалоб работников на проделки призрака.

Исследователь установил камеры в музее, а на утро обнаружил на них необъяснимые явления. Ручка старого катафалка двигалась сама по себе.

Также Вессон отметил, что призрак повлиял на настройки видео на камере и ролик вышел в плохом качестве.