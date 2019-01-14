В Швеции создали "умный" газовый баллончик (ВИДЕО)

14.01.2019 11:50

Шведская компания Plegium на технологической выставке CES-2019 в Лас-Вегасе представила "умный" газовый баллончик. Среди его функций – сирена, а также определение и передача информации о геолокации объекта, сообщает Телеканал новостей "24".

"Умный" баллончик имеет повышенные средства безопасности. Он через Bluetooth соединяется с приложением в телефоне (работает на iOS и Android) и может отправлять сообщения экстренным контактам о том, что этим баллончиком воспользовались. Кроме того, приложение отправляет данные, где им воспользовались, с геолокацией на Google картах.

Громкость сирены баллончике – 130 децибел. В устройство встроили лампы, по мнению разработчиков, они помогут нацелиться на нападающего и дезориентировать его с помощью света.