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В Швеции создали "умный" газовый баллончик (ВИДЕО)

14.01.2019 11:50
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В Швеции создали "умный" газовый баллончик (ВИДЕО)

Шведская компания Plegium на технологической выставке CES-2019 в Лас-Вегасе представила "умный" газовый баллончик. Среди его функций – сирена, а также определение и передача информации о геолокации объекта, сообщает Телеканал новостей "24".
"Умный" баллончик имеет повышенные средства безопасности. Он через Bluetooth соединяется с приложением в телефоне (работает на iOS и Android) и может отправлять сообщения экстренным контактам о том, что этим баллончиком воспользовались. Кроме того, приложение отправляет данные, где им воспользовались, с геолокацией на Google картах.
Громкость сирены баллончике – 130 децибел. В устройство встроили лампы, по мнению разработчиков, они помогут нацелиться на нападающего и дезориентировать его с помощью света.



Теги: безопасность, Швеция, CES
 
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