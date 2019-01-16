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Архив - Наука и технологии

Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением

16.01.2019 10:35
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Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением

Компания Nike представила новое поколение самозашнуровывающихся кроссовок Nike Adapt BB. Теперь они не только сами затягиваются, но и управляются со смартфона, сообщает InfoResist.
Сообщается, что баскетбольные кроссовки работают совместно с приложением Nike Adapt, с помощью которого пользователи могут управлять шнурками.
По словам представителей компании, новая обувь способна адаптироваться под изменения ноги, например, от длительной игры в баскетбол, тем самым усиливая либо ослабляя давление.
Специальное приложение позволит пользователю настраивать режимы и изменять давление обуви вручную. Осуществить необходимые настройки также можно посредством кнопок на подошве.
Приобрести уникальные кроссовки можно будет уже в феврале по цене 350 долларов.



Теги: смартфон, Nike, кроссовки
 
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