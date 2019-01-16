Все рубрики раздела
- Lenovo собирается выпустить складной смартфон "по мотивам" Motorola RAZR V315:30
- В Китае создали ручку с искусственным интеллектом11:00
- Первое "лунное" растение погибло от холода08:45
- Найдена древнейшая сауна майя22:20
- Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением10:35
- В январе произойдет необычное лунное затмение08:30
- Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке 08:00
- Начал вещание первый украинский спутниковый 4К-канал10:40
- Создано приложение для поиска идеальной пары10:10
- Историки раскрыли секретный план Гитлера22:25
Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением
Компания Nike представила новое поколение самозашнуровывающихся кроссовок Nike Adapt BB. Теперь они не только сами затягиваются, но и управляются со смартфона, сообщает InfoResist.
Сообщается, что баскетбольные кроссовки работают совместно с приложением Nike Adapt, с помощью которого пользователи могут управлять шнурками.
По словам представителей компании, новая обувь способна адаптироваться под изменения ноги, например, от длительной игры в баскетбол, тем самым усиливая либо ослабляя давление.
Специальное приложение позволит пользователю настраивать режимы и изменять давление обуви вручную. Осуществить необходимые настройки также можно посредством кнопок на подошве.
Приобрести уникальные кроссовки можно будет уже в феврале по цене 350 долларов.
Теги: смартфон, Nike, кроссовки
- ВСУ уничтожили 30 террористов армии РФ, десятки раненых: подробности боев с силами ООС19:49
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка15:33
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- ВСУ уничтожили 30 террористов армии РФ, десятки раненых: подробности боев с силами ООС19:49
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Без икон в машине водителей будут штрафовать19:12
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 201918:34
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- Пионтковский рассказал о планах Кремля по Украине: "Путин никогда не отстанет"17:53
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию