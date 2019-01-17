В Китае создали ручку с искусственным интеллектом

17.01.2019 11:00

Китайская компания Youpin, одно из подразделений Xiaomi, показала умную говорящую ручку с системой искусственного интеллекта. Гаджет в первую очередь предназначен для обучения детей языкам, сообщает realist.online.

Ручка Machine Island AI предназначена для распознавания и чтения написанного или напечатанного текста. Она может прочитать сказку, рассказать ребенку интересные факты.

Говорящая ручка Xiaomi включает модуль Wi-Fi, который обеспечивает неограниченную возможность загрузки и автоматическое обновление контента. Wi-Fi позволяет ручке автоматически читать голосовые ресурсы, в том числе специализированные сборники рассказов.

Кроме того, устройство имеет систему оценки качества произношения слов, которое позволяет создавать интеллектуальный отчет о прогрессе, которого добился ученик, а также сообщать о проявляемом ребенком интересе к той или иной теме, передавая данные на мобильное устройство.

Ручка с искусственным интеллектом, как ожидается, начнет поставляться 28 февраля по цене 44 доллара.