Хакеры выложили в Сеть миллионы почтовых адресов и паролей

18.01.2019 09:30

База данных с почти 773 млн уникальных адресов электронной почты и почти 22 млн паролей появилась в Интернете. Об этом на своем сайте сообщил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант, передает InfoResist.

Известно, что папка украденного весит 87 гб. Ее выложили в хранилище MEGA и на специализированных ресурсах для хакеров. Хант считает, что на составление этой базы ушло несколько лет, в ней собрана информация из разных источников.

Цель создания базы – кража аккаунтов, которую облегчает слабая фантазия пользователей при выборе пароля.

Проверить, скомпрометирован ли ваш почтовый адрес, можно на сайте «Have I Been Pwned?», который поддерживает Хант.