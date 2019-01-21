В США представили пассажирский дрон за $200 тыс

21.01.2019 10:10

Специализирующийся на производстве коммерческого электротранспорта стартап из Огайо Workhorse Group представил двухместный дрон SureFly Octocopter, стоимость которого составит $200 тыс, сообщает finance.ua.

SureFly Octocopter сможет поднимать в воздух полезную массу весом до 180 кг. Вероятно, ею станет пилот и один пассажир.

Максимальная скорость дрона - 120 км/час, при этом дальность полета составляет 120 км.

Помимо восьми электродвигателей, Octocopter оснащен дизельным двигателем — первые модели будут использовать его в качестве генератора. В дальнейшем аппарат полностью перейдет на возобновляемую энергию.