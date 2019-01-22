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Архив - Наука и технологии

Роскомнадзор усилил борьбу с Telegram

22.01.2019 10:35
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Роскомнадзор усилил борьбу с Telegram

Роскомнадзор заблокировал несколько тысяч новых IP-адресов, принадлежащих прокси-серверам мессенджера Telegram, сообщает "Четвертая Власть".
Перебои в работе Telegram начались 21 января. Сообщается, что пик жалоб пользователей на нестабильную работу мессенджера пришелся между 12.00 и 14.00.
Ранее Telegram был заблокирован на территории России специалистами Роскомнадзора. Причиной стал отказ сотрудников мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений пользователей.
Известно также, что в 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. Российские власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей.



Теги: Россия, мессенджер, блокирование
 
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