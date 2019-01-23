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Глава Xiaomi показал рабочий прототип гибкого смартфона (ВИДЕО)
23.01.2019 14:00
Президент компании Xiaomi Лин Бин опубликовал на своей странице в соцсети Weibo видео с гибким смартфоном компании. В ролике показан гаджет размером с планшет, который потом превращается в смартфон, сообщает Корреспондент.net.
В верхней центральной части устройства находится кнопка питания, которая доступна в том числе и в режиме смартфона.
Показанный гаджет является прототипом и массовое производство его может ждать в случае, если он получит положительные отзывы. В настоящее время рассматриваются два варианта устройства - Mi Dual Flex и Mi MIX Flex.
Теги: смартфон, гибкость, Xiaomi
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