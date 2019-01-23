Главная / Новости / Наука и технологии / Швеция назначила дату полного запрета двигателей внутреннего сгорания
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Глава Xiaomi показал рабочий прототип гибкого смартфона (ВИДЕО)14:00
- Ученые создадут мозг, обладающий сознанием 11:15
- Швеция назначила дату полного запрета двигателей внутреннего сгорания10:10
- Ученые бьют тревогу: излучение черной дыры нацелено на Землю09:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- Роскомнадзор усилил борьбу с Telegram10:35
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Ученые объяснили, почему нельзя два раза кипятить воду в чайнике18:03
- Папа Римский презентовал сайт для молитв11:10
- В США представили пассажирский дрон за $200 тыс10:10
Швеция назначила дату полного запрета двигателей внутреннего сгорания
23.01.2019 10:10
В Швеции после 2030 года будет введен запрет на продажу автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Взамен будет расширяться инфраструктура для электрических автомобилей, сообщает Finance.ua.
Такое заявление сделал новоназначенный премьер-министр страны Стефан Лёвен в парламенте в ходе представления нового кабинета министров. Целью такого плана является сокращение выбросов выхлопных газов и активизация усилий по выполнению Парижского климатического соглашения. Также правительство наметило план по обустройству по всей стране сети зарядных станций для электроавтомобилей.
Швеция стала уже десятой страной, установившей временные рамки отказа от дизтоплива и бензина.
Теги: Швеция, бензин, экология, электромобиль, дизельное топливо
Читайте также:
- Началось строительство первой в мире вертикальной фермы - в виде шара (ВИДЕО)
- Швеция не намерена экстрадировать создателя WikiLeaks
- ФБР поймали на преследовании экологов
- Chevrolet Volt прошел независимый тест-драйв
- А вот кому дом... из конопли? (ФОТО)
- Ученые подсказали женщинам, где искать хороших мужей
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами08:00
- Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой07:36
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу15:00
- «Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива14:42
- Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем 14:23
- Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко14:08
- Глава Xiaomi показал рабочий прототип гибкого смартфона (ВИДЕО)14:00
- Где в Украине завтра продолжатся метели и снегопады: синоптик обновила прогноз13:42
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»