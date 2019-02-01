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Архив - Наука и технологии

В Сиднее запустили 5G-безлимит

01.02.2019 14:50
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В Сиднее запустили 5G-безлимит

Австралийская компания Optus запустила в Сиднее и двух пригородах Канберры услугу безлимитного 5G с минимальной скоростью 50 Мбит/с, сообщает Mediasat.
Сервис 5G Fixed Wireless предполагает непрямое подключение к сети. Для доступа пользователям предоставляют модем, который присоединяется к 5G и раздает Wi-Fi. Стоимость услуги – 50 долларов в месяц.
В ближайшее время оператор планирует расширить покрытие еще на четыре города, а со следующего года услуга 5G будет доступна для населения пяти штатов и Австралийской столичной территории.



Теги: Австралия, тариф, 5G
 
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