Vodafone запускает тестирование услуги переноса номера

01.02.2019 09:20

В Vodafone Украина заявили, что готовы к проведению межоператорского тестирования в рамках подготовки к внедрению услуги переноса номера – MNP, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Старт тестирования назначен на 4 февраля 2019-го. Услуга переноса абонентских номеров будет запущена в коммерческую эксплуатацию 1 мая 2019-го. Услуга позволит абонентам менять оператора, сохранив свой номер.

После запуска услуги любой украинский абонент сможет обратиться в центр обслуживания оператора и подать заявление о желании использовать свой номер с кодом и при этом пользоваться тарифами и услугами нового оператора. В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления номер уже будет обслуживаться в сети другого оператора.

Однако есть одно условие: чтобы воспользоваться услугой, нужно быть зарегистрированным абонентом. То есть нужно будет предоставить онлайн или в магазине своему оператору документы, подтверждающие личность. Подробные условия регистрации стоит уточнить у своего оператора. Контрактным абонентам регистрироваться не нужно.